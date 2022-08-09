歌仔戲名角楊麗花獲得傳藝金曲獎戲劇類特別獎，她透過弟子陳亞蘭表示非常開心，很高興這個獎項總算看見她了，未來希望能夠不斷傳承，不管是把戲傳給學生或是喜歡歌仔戲的觀眾，希望能做到全民唱歌仔戲，未來也會有一些新的計畫，將持續和觀眾分享。

陳亞蘭表示，楊麗花的人生就是教學和傳承，「我們這些子弟兵和她學習，她常常會告訴我們做人的道理，看戲時也會為我們題點重點。」

楊麗花現年77歲，陳亞蘭表示，因為疫情和年紀，楊麗花沒法常常出門看戲，「但是她還是會透過不同平台，收看舞台劇、電視劇，了解最新趨勢，可說是一個一直在學習的人。」

陳亞蘭表示，楊麗花最希望台灣的傳統戲曲文化代代相傳，同時也與時俱進，思考創新，「她把歌仔戲帶入國家殿堂，也從廣播劇到電視台，引領百家爭鳴，也是唯一一位把歌仔戲帶進小巨蛋的人。」

陳亞蘭說，楊麗花一直嘗試創新，同時不忘傳統，「老師常告訴我們，用新的方式表現傳統內容，而歌仔戲的傳統原味絕對不能失去，基本的唱念做打、曲牌、身段等傳統條件一定要有，才能延續傳統。」

陳亞蘭觀察，現在因為數位媒介很多，觀眾的選擇也多，團隊也善用數位平台，反而吸引新一批觀眾，原有的觀眾也沒有流失，是數位年代帶來的收穫。