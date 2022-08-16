宜蘭縣政府農業處16日下午派員前往冬山鄉茶園勘災。（宜蘭縣政府農業處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣冬山鄉茶園乾枯面積已達天然災害標準門檻。（茶農游正福提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣7月降雨量僅11毫米，創15年來新低紀錄，全因太平洋高壓壟罩台灣上空，導致宜蘭氣溫升高、雨量減少，遂造成冬山鄉茶樹乾枯、災損嚴重，茶農嘆「再不下雨，恐損失近300萬元」；縣府農業處表示，今（16日）下午派員勘災，已達天然災害標準門檻，行文給農委會建請救助。

宜蘭氣象站主任陳高鋤說明，由於較強的太平洋高壓壟罩台灣上空，風向以西南風為主，風越過中央山脈，沉降氣流導致宜蘭地區氣溫升高、雨量較少，加上今年尚無颱風登陸，故為2008年迄今15年來，7月雨量創新低僅11毫米，去年7月雨量還有197.5毫米。

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠指出，因宜蘭得天獨厚的地理環境，近40年沒限水過，但氣候變遷，長時間不降雨機率愈來愈高，強調會先波及到第一級產業，冬山的茶農首當其衝，茶農面臨待收成的茶葉被太陽烤乾、苦不堪言，難保未來宜蘭不會缺水，籲縣府應設置儲水設施、加強回收再利用，才不會發生缺水危機。

冬山鄉茶農游正福說，冬山鄉近50天沒有下雨，茶園水源分別來自自來水和山泉水，有噴灑到自來水的茶園可維持8成左右，其他需要山泉水幾乎乾枯，總體茶園枯死7成左右，一般茶樹培育需3年才能收成，如下一個節氣，天氣還是如此炎熱，整片茶樹乾枯風險很高。

游正福指出，1年1分地有機茶產值約100萬，估計如重新栽種幼苗，總損失恐近300萬元，嘆「從事茶農15年來，第一次碰到這麼嚴重的旱災，等於從頭再來了」。

大同鄉茶農林承偉則表示，因玉蘭茶區這邊早晚濕氣較重，還有些許露水供茶樹生長，但因近期的降雨量實在太少了，所以也面臨乾旱的危機，最直接影響的就是茶葉的產量，少了約5成。

農業處表示，今日下午派員前往冬山鄉茶園勘災，已達天然災害標準門檻，行文發函給農委會建請救助。