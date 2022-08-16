中共黨媒環球網昨(15日)指出，中共解放軍東部戰區發布影片，聲稱是飛行員「俯瞰澎湖列島」，對此，空軍司令部副参謀長董培倫少將今(16日)回應，每天對於共軍動態，都運用情、監、偵系統即時掌握，並按照相關動態即時應處，至於共軍聲稱的飛行員拍攝俯瞰澎湖列島的畫面，董培倫則表示，「對於影像畫面是誰拍攝不予置評，但中共運用認知戰的相關伎倆，浮誇地說接近我們澎湖，這都不是事實」。

14、15日美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基與數位眾議院議員訪台，中共繼回應美國眾議院議長裴洛西訪台的軍演後再有動作，15日不僅派遣30架次共機（其中逾越海峽中線15架次）、5艘次共艦隊擾台，解放軍東部戰區更在台灣周邊海空域組織「強有力的軍事反制行動」。

環球網報導稱，解放軍東部戰區在台灣本島周邊海、空域，組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，並公布聲稱是飛行員俯瞰澎湖列島的畫面，報導指稱：「這是針對美台繼續玩弄政治把戲，破壞台海和平穩定的嚴正震懾、聯合戰備警巡和實戰化演練，其中東部戰區飛行員俯瞰澎湖列島，戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和台海地區和平穩定。」

董培倫指出，國軍每天對於空中動態都運用情、監、偵系統即時掌握，並按照相關規定實施應處，中共軍機之前軍演時在台灣北面、中線、西南面活動，空軍與地面防空部隊都有相關應處。針對共軍聲稱飛行員俯瞰澎湖的畫面，董培倫說，對於影像畫面是誰拍攝不予置評，但中共運用認知戰等伎倆浮誇地說接近澎湖列島，這都不是事實，更何況國軍都有隨時監控、隨時應處。

據中央社報導，空軍高層15日晚間表示，根據空軍公布的「台灣周邊空域空情動態」顯示，有4架殲16戰機逾越台灣海峽中線南端，因為15日能見度良好，共機在台海中線一帶的高空可清楚俯瞰澎湖，並透過相機的長鏡頭營造「壓縮感、近迫感」，使台灣民眾誤認抵近澎湖。空軍高層強調，此手法是對台進行認知作戰，呼籲民眾勿輕信中共發布的影片，且國軍運用各項監偵作為，均能有效應對敵情、確保國家安全，請民眾放心。

大陸外交部發言人汪文斌16日主持例行記者會時有記者提問，關於東部戰區發表的影片稱飛行員近距離俯瞰台灣澎湖列島，中方有何回應？汪文斌回應，具體問題建議向大陸國防部來了解，他要告訴大家的是，中方為維護國家主權和領土完整採取的堅定舉措，台獨分裂勢力是會感受到的。