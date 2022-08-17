前新竹市長林智堅退出桃園市長選舉後，民進黨和他本人都表示將繼續捍衛清白，對此，前立委林濁水表示，相信林智堅的清白卻又同意他退選，民進黨高層與陳明通實在很「奇怪」。

林濁水今（17）日發文指出，林智堅8月初就擔心若繼續選，論文門的外溢效應會拖累民進黨，而出現退選念頭，但高層認為他是清白的且民調又領先，唯恐換人會對選情不利，因而不同意退選，「但是最後居然同意他說的，選戰被論文門的抹黑戰模糊焦點，最好脫鈎」，林濁水痛批這簡直荒唐。

林濁水認為，2014年柯文哲參選北市的狀況，早已為林智堅與陳明通的論文爭議提供答案，即「把自己的清白和選戰完全掛勾」，這樣雖然會使選戰完全模糊焦點，卻外溢出對林智堅大蒙其利的效果，進而令民進黨選情大大加分。

林濁水提到，當年柯文哲一開始民調落後，最後是因「清白之戰」逆轉勝，而既然林智堅自認清白，民調又領先，此時退選豈非其蠢無比？林濁水認為若是相信林智堅，陳明通就應力勸總統蔡英文別讓他退選，「奇怪的民進黨領導人士，奇怪的陳明通」。