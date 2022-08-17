台北市政府將於27日舉行台北城市博覽會，主軸為「一棒接一棒，城市治理傳承」。國民黨台北市議員李柏毅質疑26日開幕記者會，沒有邀請藍綠市長參選人蔣萬安及陳時中，為黃珊珊量身打造，變成黃珊珊造勢活動。柯文哲則在答詢稱辭職不能拖過9月2日，並強調黃珊珊是以副市長身份出席。

李柏毅今在議場質詢記者會邀請人選，研考會主委黃銘材表示，有邀請歷任市長、議長、中央部會、五院、總統及地方政府，目前確定參加的前市長吳伯雄會參加，中央部會則還在繼續聯繫，並在李柏毅追問下表示黃珊珊也會出席。

李柏毅表示，有新聞稱黃珊珊8月底辭職，柯文哲隨即稱「反正她也不能拖過9月2日，我知道她不能拖過9月2日」，但李柏毅進一步質疑，外傳城市博覽會將變成黃珊珊造勢活動，記者會有邀請黃珊珊，是否有邀請陳時中、蔣萬安？主軸是「一棒接一棒，城市治理傳承」，「她沒選上怎麼一棒傳一棒？」

柯文哲強調，不是邀請黃珊珊，黃是副市長。李柏毅質疑，只能黃珊珊副市長參加，其他市長參選人都沒有參加，柯表示，「我們是跟台北市民交棒」，還沒做完的跟市民交棒，跟市民交棒比較安全，「我要去跟市民交棒」。

李柏毅嗆，難道市民會參加記者會？這沒有黨派問題，市長一棒接一棒，把政策傳承下去，現在大家懷疑柯文哲幫黃珊珊量身定做的戰場，建議把陳時中、蔣萬安都邀請來，更為大器、合適。