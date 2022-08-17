降通膨法難解通膨？美國總統拜登16日簽署規模達4290億美元的《降通膨法案》（Inflation Reduction Act），該法案聚焦於氣候、醫療保健與稅賦方面的改革；但前立委郭正亮今(17日)在《頭條開講》節目中指出，該法案的綠能訴求與共和黨加入的頁岩油開放相互矛盾；降低藥價對老百姓有吸引力，但撒下大量預算也無助降低通膨；加上最有用的課稅力度不高，最終對抗通膨的效益恐怕值得商榷。

主持人周玉琴問，美國《降通膨法》是否是個騙局？郭正亮表示，「這個是個大雜燴啦，就是有民主黨要的，也有共和黨要的，但主要是民主黨要的啦；那民主黨要的主要有兩個，第一個就是降低健保藥價，這個影響很大，對於一些中下層的人士很有吸引力；那問題就是它能不能在11月8日之前迅速推出第一波的降價，因為它說政府要介入協商嘛；可是它也沒有明確講，到底要降多少？因為美國的藥真的很貴啦，比起歐洲或任何亞洲國家都貴非常多。」

「第二個就是對個人跟企業的所得稅要提高。」郭正亮說，「這個確實有降通膨的效果，那其它坦白講都是玩假的啦，掛羊頭，反正都不是賣羊肉就是了。因為你要降低通膨，簡單講就是要減少消費，減少流通的貨幣，這些嘛；顯然那個課稅是有效的，可是，我不知道它課的力度啦，如果它都只是針對那個富人稅，那基本上對通膨影響也不大，因為有錢人他本來可以花300萬來消費，你把它課稅之後，他還是可以花300萬來消費，因為他可以消費的金額超過1000萬。」

郭正亮指出，「所以基本上還是針對綠能，還有醫保，還有富人稅，這三個主議題，都是民主黨的議題；可是因為共和黨強烈反對嘛，不然過程怎麼會拖到現在呢？過程就讓人家進來塞啦，共和黨當然也塞了一些東西進去，美國政治現在都已經變成這樣了。就它明明就是補貼綠能嘛，可是也開放一些石化、頁岩油的開採，那這是互相矛盾的！怎麼互相矛盾的擺在同一個法裡面呢？我們台灣立法院再奇怪也不會這樣立法啊。」

「它名字沒有綠能啊，叫《降低通脹法案》。」郭正亮強調，「你降低通脹應該要降低政府的支出啊，減少財政赤字啊，這才是針對要害嘛。」他說，「騙老百姓嘛，老百姓想說『這法案不錯啊』，因為美國老百姓大部分政策的IQ都非常低啦，坦白說這又增加了4290億的支出，這還是有撒到社會去，這怎麼可能降低通膨？」

郭正亮表示，「比如說你有一些一定是能源支出嘛，即使去補貼中下階層買藥的價格，那也是增加藥品的支出啊，所以這一點對通膨也沒有用啊。所以我說只有一項是有關的嘛，就是課稅。可是你又不是課得很兇，」