玩數字遊戲？財政部長蘇建榮昨(16日)表示，截至去年底總預算實質還債共約3,700億餘元，今年總預算編列法定債務還本960億元，也已在7月底全數還完，可望連5年達成總預算實質還債。但有網友舉107年及111年數據指出，中央政府債務未償餘額還增加了4531億，神打臉讓PTT鄉民直呼：「太粗暴了」、「平行世界」、「你準備好300萬了嗎？」。

財政部長蘇建榮昨(16日)上廣播節目表示，過去4年多以來，截至去年底總預算實質還債共約3,700億餘元，國家財政更具韌性；今年總預算編列法定債務還本960億元，也已在7月底全數還完，下半年將再視整體財政情況，適度增加還債。據此推估，今年可望連5年達成總預算實質還債。

蘇建榮是在2018年7月上任財政部長，國庫署統計，在總預算方面，2018年實質還債792億元、2019年885億元、2020年850億元、2021年1,200億元。國庫署官員表示，除已全數還完法定債務還本，今年總預算原本共編列約440億元舉債，但截至目前為止尚未舉借。

但有網友舉出財政部國庫署的「國債鐘」數據質疑：「從107年8月開始算，截至107年8月17日(週五)中央政府債務未償餘額:1年以上53,357(億元)，短期900(億元)合計54,257(億元)，平均每人負擔債務:23.0(萬元)。截至111年08月05日(週五)，中央政府債務未償餘額:1年以上57,538 (億元)短期1,250(億元)合計58,788(億元)，平均每人負擔債務:25.4(萬元)。4年還了3700億，中央政府債務還增加了58788億-54257億=4531億。左手轉右手，債務根本沒減少，反倒增加。」

PTT鄉民看了不禁直呼：「你這樣太粗暴了」、「你敢質疑黨?」、「Ddp不意外」、「說騙太粗暴，有政府會安撫」、「塔綠班的平行世界呀」、「不就當初花媽復刻？我都不知道什麼腦袋這招還來第二次」、「真好，造謠都不用被社維法」、「怎麼可能，我們有最棒的財長！」、「不實言論，300萬」、「看是誰算錯了」、「粗暴的加減運算，大可不必！」、「不是負債，是類還債」、「你準備好300萬跟選好路燈了嗎?」。