柬埔寨詐騙事件頻傳，隨著國人和政府逐漸重視、防範，詐騙集團似乎也正在不斷進化。美國非營利組織「全球反詐騙組織」（Global anti scam org, GASO）分享，目前詐騙集團再度想出新話術，假借是真公司要徵才到國外，實際上卻是把人騙出國，疾呼若民眾遇到這種情況真的心動，「請務必跟總公司的人員確認！」

詐騙集團假裝是台灣上市科技公司的人資。（翻攝自Global Anti Scam Org 全球反詐騙組織臉書）

GASO在臉書粉專發文分享民眾案例，詐騙集團在社群軟體找陌生人私訊，謊稱是台灣上市科技公司的人資，表示在嘉義和大陸東莞、崑山都有分公司，現在要在泰國達府新建廠，極缺人才，「人資職缺薪資5萬底薪不含加班獎金」，上下班有免費接駁車，工作時間在12時至23時30分、中間休息1.5小時，還有團膳、宿舍、2千泰銖（約新台幣1600元）零用錢。

詐騙集團辯稱工時很正常。（翻攝自Global Anti Scam Org 全球反詐騙組織臉書）

民眾指出，該科技公司並未在徵才網站上尋找赴泰國人才，對方提供的人資工作時間也相當詭異，加上工作地點就在泰緬邊界，「把人引去達府再拐賣去緬甸easy easy」，質疑根本是詐騙訊息，對方卻只辯稱是工程師未在官網更新新建廠的消息，「發不發佈是看公司決策，我只是個小小的人資，我無法干涉」。

詐騙集團聲稱因為工程師問題，官網才未更新建廠資訊。（翻攝自Global Anti Scam Org 全球反詐騙組織臉書）

對此，許多網友紛紛回應「正常公司外派是很慎重的，不是找隻阿貓阿狗就可以上飛機，不只有額外幫你保險，還會安排診所身體檢查」、「一般在泰國設廠的公司，職缺都會放上人力銀行，就算內部投履歷也是先找認識的朋友介紹去總公司面試，根本無需在網路上找不認識的亂槍打鳥」、「豬仔也急瘋了」。