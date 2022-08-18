芬蘭國防部表示，有2架俄羅斯戰機侵犯了芬蘭領空，而且刻意在空域裡持續飛行2分鐘，這很明顯是針對芬蘭加入北約的威嚇。

在一份聲明中說：「兩架俄羅斯 MiG-31戰鬥機，侵入了芬蘭灣波爾沃(Porvoo)附近的芬蘭領空。」

波爾沃離芬蘭首都赫爾辛基僅20公里。

國防部發言人稱，這起事件發生在上午9點40分，持續了大約兩分鐘，因為這2架噴射機向西飛行了大約1公里。

芬蘭與俄羅斯有1,300 公里的東部邊界，歷史上曾經與蘇聯有多次邊界戰爭，特別是在二戰時期，芬蘭雖未加入軸心國，但立場傾向德國，令蘇聯特別惱怒。二戰結束後，芬蘭讓渡了不少國家主權，包括中立化與軍事不結盟等條件，換取蘇聯的不佔領與不入侵。然而的在受到莫斯科入侵烏克蘭的震撼後，於今年5月決議加入北大西洋公約組織，扭轉了數十年的軍事不結盟局面。

芬蘭安全和情報局曾在 5 月警告說，俄羅斯必然會對於芬蘭的北約申請程序表達各種抗議行動，已預期會出現軍事行動。