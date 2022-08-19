由國寶級導演侯孝賢監製，電影美術大師黃文英執導的電影《車頂上的玄天上帝》，7月已經殺青，目前緊鑼密鼓進行剪輯及後製，近日卻爆出了欠薪爭議。受邀製作嘉義車站等場景模型的知名「微縮模型藝術家」鄭鴻展指出，《車頂上的玄天上帝》製作組還有35%的薪水並未支付給他，隨後導演黃文英做出回應。

導演黃文英18日透過製作公司「三視多媒體」發出聲明，「鄭老師延遲交件，且提出之模型比例不合，驗收不通過，無法供影片拍攝使用，製片奥導演曾多次要求修改但未果，目前在後製階段，劇組皆感困擾。」另外，「模型事件純係雙方對於後續成果成品未盡如意立場不同所致，並無欠債不還之情事，希望雙方誠意溝通，避免發展成為網路惡性攻訐之結果。」

對於該回應，鄭鴻展感到不滿。他表示希望導演能夠親自打電話過來約見面談一談，但製片卻告訴他「有錢我們會給你」、「導演現在沒心情見你」，讓他感覺受到羞辱，所以對黃文英的聲明提出五大點回覆。

鄭鴻展指出延遲交付是因爲製片告知拍片進度會延遲，四月底完成即可。關於比例問題，他認爲自己是專業搞室內設計、專業微縮模型的，也和導演確認過得到肯定答覆，比例不可能存在問題。至於無法供影片拍攝使用，他透露製作方多次來到他家試拍，從未提出比例問題導致無法拍攝。製片和導演曾多次要求修改但末果的問題，鄭鴻展憤怒指出，導演在拖欠薪資後提出修改要求，製片也表示「我們沒有給你錢，之前老師是可以不用做任何修改動作的，有付給你了再來改。」最後，他再次指責製作團隊的態度，稱製作團隊一直在躲著自己，直到昨（18）日下午才和他商量見面事宜。

導演回應欠薪爭議後，網友大多不接受這種説法，紛紛憤怒留言「看樣子只好抵制拒看了」、「無法支持這種國騙(片)」、「玄天上帝都看不下去了.....拒看」。