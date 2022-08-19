藝人艾成17日墜樓身亡，讓粉絲震驚不捨。醫師沈政男感嘆地說，每個人都會有情緒上的困擾，但如果持續的時間太長、困擾太嚴重的話就必須就醫，只可惜艾成生前沒有獲得這樣的幫助。另他也感嘆道，若艾成當初參加《超級偶像》的時候，沒拿到冠軍，是否對進軍歌壇就不會期待太大，失望也就不會這麼大。

沈政男今（19日）在臉書發文表示，藝人艾成墜樓身亡，根據報導他有嚴重情緒困擾至少6至7年，卻從來都沒有就醫，只靠旁人的陪伴與勸慰來度過，這在今日的台灣，尤其是首善之區、醫療便利的台北，是難以想像的事。

沈政男也說，人生不如意事十常八九，情緒困擾人人都有，但如果持續太久、困擾太嚴重，影響生活與工作，就必須要就醫，這是很基本的國民生活常識。注意「必須要就醫」這幾個字。不管對本人或旁人來說，當情緒困擾超過了周遭的人可以協助的程度，就醫與協助就醫就成了義務。很可惜，艾成生前沒有得到這樣的幫助。

沈政男表示，艾成留下的另一個遺憾是他從小熱愛唱歌，想在歌壇闖出一片天，可惜從頭到尾「沒有大紅過」，至少他自己這麼認為。當年節目《超級偶像》在電視上播出的時候，他每一集都會看，因為參賽者實力堅強，競爭激烈，非常好看，那時另有星光大道，2個節目構成了十幾年前電視歌唱比賽的短暫盛世。

沈政男指出，艾成是第二屆《超偶》的成員，當時最被看好的是鐵肺女歌手符瓊音，幾乎從頭到尾都是她獨霸，但她卻在決賽失常，以些微差距輸給艾成。現在回想，若艾成當時是第二名，是不是對於自己能否進軍歌壇、大紅大紫，就不會抱那麼大的期待，也就不會有那麼大的失望？

沈政男也說，艾成的歌藝當然是優異，但比賽多少有運氣成分，而能在台灣這個華人流行音樂的殿堂拿到電視歌唱比賽冠軍，應該會讓他以為距離成為巨星不遠了。若當時得第二名，讓他對自己更肯定，也知道還有不足之處，或許後來發片「賣不出500張」，就可減少一分失落。其實超級偶像第一屆和第三屆的冠軍也都是如此，因此歌唱比賽的冠軍跟成為明日之星，絕對是兩回事。

沈政男表示，艾成改走演戲與綜藝路線、開始做生意與結婚，但都不是很順利，這些或許都讓他的情緒困擾更嚴重，旁人給予陪伴與勸慰，當然有幫助，但更重要的是鼓勵與協助他就醫。其實人的情緒與精神現象從何而來，科學上並不能完全了解，但對情緒或精神出現嚴重困擾或問題的狀態，精神醫療確實能提供協助。呼籲大家給自己一個機會，也給醫生機會，讓他們幫助你，也讓世間減少一份遺憾。

★再給自己一次機會

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