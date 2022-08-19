安心亞對平行時空的主題頗有興趣。（米珞安影業製作公司提供）

ROARVERSE咆嘯宇宙-安心亞專屬好喵。（米珞安影業製作公司提供）

米珞安影業製作公司策劃「ROARVERSE咆嘯宇宙」NFT，繼邀請女神安心亞擔任代言人後，宣布啟動新一波計畫，將打造結合NFT的影視系列作「夜貓子影集」，也由安心亞擔綱首部作品女主角，所有購買者將一同決定安心亞的未來，新穎作法立刻獲得安心亞青睞，直說：「超酷的，我也想當編劇啦！」

本身就是夜貓子的安心亞，對這企劃特別有感覺，形容夜晚是一天當中最有靈感、能量最豐沛的時段。經紀人也透露安心亞常在半夜靈感迸發，把與自己的聊天室當筆記本，常為團隊帶來好玩的點子，工作團隊樂得被女神騷擾。

加入元宇宙領域後，安心亞與米珞安團隊攜手，發揮自己親民、活潑的一面，時常舉辦歌唱大會和笑話比賽，吸引不少Discord社群用戶關注，ROARVERSE Discord人數日漸成長突破6000人，成為華語社群的佼佼者。

對於「ROARVERSE咆嘯宇宙」NFT購買者能參與戲劇走向，出道以來參與20多部影視作品的安心亞，問道：「如果我買的話，是不是也能當編劇啊？」若成為編劇想嘗試「平行時空」主題，基於不同選擇發展出不一樣的走向，好奇心愛的人會有哪些際遇。

不只愛演戲，安心亞也是追劇一族，提起劇迷最怕的爛尾，同樣心有戚戚焉。說到自己最深刻的兩部韓劇「哈囉掰掰，我是鬼媽媽」和「請回答1988」，結局都與她原先預想的不同，巧妙的鋪陳與收尾也增加安心亞對編劇工作的好奇。