經濟部加工出口區管理處啟動高雄軟體園區第二期開發計畫，招商座談會8月26日將於高雄展覽館登場，會中將介紹高軟二期最新開發資訊，投資環境與進駐優惠，並介紹屏東科技產業園區二期。

本場招商座談會結合新創5G AIoT大南方展，為本年度最終壓軸場，加碼介紹屏東科技產業園區二期投資環境，並邀請進駐高軟園區的餐飲軟體大數據公司-肚肚股份有限公司分享進駐心得，歡迎有意尋找辦公空間的廠商先進，蒞臨與會，搶得先機！

高雄亞灣區開發是「大南方計畫」重要一環！高軟二期就位於亞灣區核心地段，緊鄰高軟一期，共有A、B、C三坵塊，占地約2.5公頃，A坵塊將由加工處自建，建物將佈建5G高速傳輸光纖網路，導入AIoT應用，成為智慧科技建築，預估可提高產值33億元，可望創造2,500個就業機會，將是高雄亞灣區的新亮點指標建物。

高軟園區已形成資訊軟體、數位內容及智慧應用等重點產業群聚，已有330家以上廠商進駐，包含智崴資訊股份有限公司、鴻海科技集團等，更吸引7家國際級加速器，如比翼生醫、SparkLabs等，每年創造逾100億的營業額。為擴大數位產業群聚，中央及地方政府斥資上百億元打造「5G AIoT」創新園區，並啟動高雄軟體園區第二園區計畫，希望在地業者選擇高軟二期，與在地群聚產業鏈結，搶得商機。

加工處為協助在地優勢產業落地南部S科技廊帶，招商座談會除介紹高軟二期，各部會挹注高軟二期的資源、房地租金優惠、A棟建物空間規劃等，更說明屏東科技產業園區二期計畫，使不同產業需求的廠商都能夠選擇適合自身產業的園區進駐，再創事業佳績。

高軟二期位於亞洲新灣區最精華地區，為5G AIoT產業重要據點，亞灣區擁有全臺唯一國際雙港三鐵，交通便利串連市區核心，並鄰近新創園區，進駐高軟二期享有專人計畫輔導，法人單位陪伴企業爭取中央資源，更享有加工處優質服務，包含單一窗口、稅賦優惠、法人資源輔導等，還有機會獲得國際級商機鏈結，多元優點是企業拓展新據點之好選擇！

高軟二期使用分區為高雄多功能經貿園區第三種特定倉儲轉運專用區，面積約2.45公頃，分為A、B、C三大坵塊，A坵塊將由加工處興建，B、C坵塊開放企業租地自建，歡迎從事數位內容、資訊軟體、智慧應用、電子電信研發等5G、AIOT應用、研發及測試或財團法人等知識密集型產業進駐。