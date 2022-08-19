樂天桃猿18日與富邦悍將上演一場低比分投手戰，最終雙方在這場5小時、12局的大戰中以2比2握手言和，此役也有些小插曲，6局上結束時桃猿先發投手霸林爵要回休息室前先朝主審走去，但並非要起爭執，而是要向主審解釋當下是對自己生氣。

6局上2出局、一壘有人時，霸林爵面對范國宸時連投3個壞球，第3球中間偏低未受主審青睞，他突然口中念念有詞，隨後遭主審王俊宏警告，隨後總教練曾豪駒走上場了解狀況，後來該局順利完成後，退場時他先用手比了比自己，再用動作示意隊友，向主審解釋了一番之後，兩人都露出笑容。

霸林爵還原當下情況說：「我只是在對我自己不滿，大可不必給我一個警告，我不覺得因為罵自己而被給個警告，所以去跟裁判溝通一下。我也沒有特別跟裁判道歉，畢竟不是跟他說的，我們兩個之間也沒有什麼問題。」

過去霸林爵登板時，就時常會看到他在場上出現一些比較激烈的動作、言語，他表示，身為一個先發投手一定會想讓自己更有競爭力，所以如果自己有表現不好的地方會對自己不滿，用這樣的方式抒發情緒，「有人跟我說過這是不好的展現，但我並不覺得，這就是我，是我投球釋放壓力的方式，不會因為別人說：『霸林爵，你這樣脾氣不好。』而去改變投球模式跟心情。」

除了6局的小插曲，7局上2出局後投手教練許銘傑走上投手丘準備換投，霸林爵還「拒絕退場」，第一時間看到他不願交出手中的球，只見許銘傑直接向主審要了顆心球後霸林爵才退場。

今天賽前談及此事他說：「當然，身為先發投手想要把自己的任務完成，當下想告訴教練自己能夠處理那個場面，但教練既然已經做了決定就沒什麼可以抵抗了。」曾豪駒則表示，當時霸林爵覺得自己還可以再多投1個人，但球隊必須要考量他對下一棒打者的情況，「加上昨天分數膠著，不希望因為一顆失投球造成後面不順的地方，所以才會果斷換投。」