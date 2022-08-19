漢堡王「華堡日」首度聯手「涮嘴界之王」樂事，颳起超合拍爽翻飽足滋味，8月22日至25日於官網預訂指定華堡系列套餐，選擇指定取餐日並輸入優惠碼即享免費華堡乙顆，完成取餐加碼再送樂事嚐鮮包兩包，口味隨機贈送，數量有限送完為止。8月26日凡於門市出示粉絲專頁截圖、或於官網輸入專屬優惠碼，並購買指定華堡系列套餐，就送原味華堡乙顆。除此，參加漢堡王火烤就是美味官方粉絲團活動，有機會抽今夏最潮限量「解餓補給包」及價值近千元驚喜好禮。

漢堡王8月華堡日首度跨界與涮嘴零食品牌樂事合作，超吸睛雙王出擊，強檔雙驚喜大Fun送。自8月22日起至8月25日於官網預訂指定華堡系列套餐，選擇8月26日取餐並輸入優惠碼「LOVEBK」，除了能夠免費獲得原味華堡乙顆，完成取餐再加碼送樂事嚐鮮包兩包。8月26日華堡日當天，凡於門市出示粉絲專頁截圖、或於官網輸入優惠碼「LOVEBK」，並購買指定華堡系列套餐，就送原味華堡乙顆。

8月華堡日涮嘴度再加碼送出雙重好禮！第一重好禮於即日起至8月25日，在漢堡王官方粉絲團指定貼文留言區，留言並標註2位好友，將抽出5位粉絲贈送全台限量只送不賣的「解餓補給包」，以滿滿涮嘴樂事披上王的包裝紙，純手工打造，不僅吸睛度爆表，餓了還能隨手拆開來補充能量。第二重好禮自8月22日起至8月26日，於漢堡王官方粉絲團指定貼文留言區，留言並標註2位好友，將抽出3位幸運兒贈送總價值近1,000元的漢堡王周邊商品。