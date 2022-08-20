今天在大聯盟場上天使以1：0險勝老虎，此戰他們派出山多沃(Patrick Sandoval)先發，他繳出完美表現，全場僅被敲4支安打締造完封勝，並送出9次三振，老虎打線動彈不得，而天使僅靠2局沃許(Jared Walsh)的陽春全壘打就拿下比賽，整場也不過揮出3支安打，此外當家重炮卓奧特(Mike Trout)強勢回歸，繳出4支1表現。

天使在上一戰轟下7分，大谷翔平還包辦4分打點，無奈最後還是輸掉比賽，今天他們迎回重炮卓奧特，他擔任先發第2棒中外野手，並為球隊貢獻1支安打。而此戰表現最亮眼的莫屬先發投手山多沃，他完美壓制老虎打線，一路投完9局僅被敲4支安打，拿下漂亮的完封勝，2局一壘手沃許逮中變速球形成陽春炮，就此奠定勝基。

3局天使再次發動攻勢，大谷選到4壞球保送上壘，隨後卓奧特敲出左外野方向一壘安打，可惜下一棒瑞吉福(Luis Rengifo)製造平飛球遭接殺，沒能為天使繼續得分。不過山多沃越投越穩，多次上演三上三下，8局更大展K功，連續三振卡布瑞拉(Miguel Cabrera)、Kerry Carpenter和史構普(Jonathan Schoop)。

9局他仍繼續上場，雖然被老虎右外野手雷耶斯(Victor Reyes)敲出一壘安打，但成功製造雙殺完美封鎖比賽，目前 戰績為4勝8敗，自責分率從賽前的3.42降到3.14，其實他相較於天使部分先發表現還算穩定，本季出賽20場，5、6月都將自責分率守在2字頭，7月底才飆升到3.61，不過在8月的3場先發逐漸回穩，今天表現更是一鳴驚人。