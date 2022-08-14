天使大谷翔平對雙城擊出第26轟。（MLB臉書）

天使14日大戰雙城，兩軍一路殺到延長賽第11局才以沃德（Taylor Ward）的再見2分炮決出勝負，天使另有大谷翔平的本季第26轟出爐，終場5比3逆轉勝。剛被拉下美中王座的雙城再跌一跤，他們現在被趁機篡位的守護者拉開到1.5場勝差。

雙城首局靠著柯瑞亞（Carlos Correa）陽春炮先馳得點。先發投手邦迪（Dylan Bundy）去年效力天使，季外在自由市場被雙城簽下。邦迪面對老東家表現優異，先發5局無失分。柯瑞亞第5局打下第2分，讓邦迪帶著2比0優勢退場。第8局厄薛拉又打回保險分，3比0領先天使。

天使反攻號角吹響在第8局，大谷翔平逮中菜鳥投手杜拉（Jhoan Duran）進壘的曲球，一棒轟到中外野。這球見高不見遠，杜拉認為外野手有機會接殺，結果這球剛剛好飛出396呎圍牆，中外野手巴克斯頓（Byron Buxton）跳起來差點接到，大谷一邊跑壘還一邊回頭看。

9局下半席耶拉（Magneuris Sierra）擊出左外野方向的深遠安打，雙城外野手戈登（Nick Gordon）飛撲接球失敗，出現大空檔。天使壘上兩位跑者回來攻下追平分，席耶拉「賭一把」直衝本壘，不料雙城接力回傳給捕手桑契斯（Gary Sánchez）及時觸殺席耶拉！天使挑戰重播失敗，紀錄上成為三壘打。11局下沃德是首位打者，在兩好三壞時轟出全壘打，因為壘上有起始跑者而成為兩分炮，天使精彩收下勝利。