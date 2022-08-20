翁滋蔓（左二）掉棒後，藍隊開始落後。（三立提供）

翁滋蔓接力賽中慘跌。（三立提供）

台視、三立《全明星運動會》在分隊後上周第1次對戰的項目是健球，藍隊領隊錢薇娟則頂著3屆王朝的光環，在安排先發隊員時也多方考量，但觀眾意外的是她將藍隊的選秀「鍋底」翁滋蔓列為先發球員。錢薇娟說雖然翁滋蔓的肌力、能力、速度都不夠好，「但她可以把分內工作做好。」結果的確在錢薇娟的調兵遣將策略下，在健球這個項目藍隊首先開紅盤拿下勝利。

藍隊在800公尺男女大隊接力的項目中，沒想到翁滋蔓發生掉棒、跌倒失誤，最後的確藍隊在這個項目也敬陪末座，賽後錢薇娟對隊員說出重話，「我覺得你們很不ok，每一棒都不ok。」她說可以接受輸掉比賽，但重點是都出在接棒的問題，節奏非常慌亂，這點讓她很不滿意。

錢薇娟認為當天落後的原因也不是太奇怪，看起來好像是因為翁滋蔓跌倒導致藍隊輸，但那只是一個關鍵點，「雖然蔓蔓真的是比較慢一點，可是實際上我覺得今天在她的那個棒次是維持得非常的好，前段的速度都很好，雖然到後段蔓蔓速度開始下降之後。開始被追近，可是並沒有輸，那最後產生最大的錯誤當然就是在交接棒的過程，但實際上看起來是那一棒跌倒，但實際上在我的觀察這8個棒次，沒有一棒次的銜接接棒是順利的。」

而翁滋蔓在接力賽摔跤，她說之前練習的時候都超級有默契，回想比賽在要接給謝予容的時候，剛好是往前的力量已經很多了，所以那時候就撲空就摔了，強調：「可能我們彼此之間還在熟悉，我相信未來我們都會更好的，就是樂觀面對這樣。」

而本周比賽項目包括拔河、五人棒球、籃球3V3，就看好勝心超強的藍隊是否能扳回一城。《全明星運動會》本周起晚10點首播，三立都會台20日起改至每周六晚間8點播出。