宜蘭縣政府獲日前將文化部補助的「蘭陽地區二戰軍事遺構群歷史再現計畫」中已完成事項，編撰為《曾經烽火–太平洋戰爭下的宜蘭故事》一書，並於15日（二戰終戰紀念日）舉行發表會。宜蘭縣長林姿妙除感謝文化部等單位協助計畫進行，也表示未來將爭取中央經費，對發現的軍事遺構進行場地活化以提供認識歷史的友善空間。

林姿妙昨（20）日於發文指出，二戰軍事遺構是台灣見證太平洋戰爭的歷史資產，她感謝文化部近年對於宜縣的支持與補助，讓宜蘭以軟體建置帶動硬體修復，推展一連串文化保存工作。

而除了文化部，林姿妙也特別感謝海巡署等相關單位多年來維護珍貴軍事遺構，並協助調查計畫順利進行，得以讓宜蘭的二戰歷史，成為文資保存與歷史教育的重要載體。

最後林姿妙保證，在調查中發現的重要軍事遺構群，縣府也將持續爭取中央資源挹注，逐步啟動文資保存與場域活化，「要提供未來世代親近土地、認識歷史的友善空間！」