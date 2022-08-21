不少長輩都會找算命替家中新生兒取名或算命，一名人妻表示，婆家的算命師替她剛出生的小孩取名，向他們說因為小孩的命格太好，3年內不能回娘家，更說曾有婦人不信邪，硬要帶著小孩回娘家，沒幾天就過世了，令她擔憂地問「我該怎麼辦？」貼文曝光，網友也提出解套方式，「把娘家人接過來一起住，這樣就皆大歡喜了」。

原PO今（21）日於臉書粉專《靠北婚姻2.0》指出，婆家開神壇，會替他人剛出生的孩子算命、取名字等，她剛出生的孩子也是家中的算命師幫忙取名，算命師向她先生表示，因為小孩的命格太好，所以3年內不能回娘家，否則會影響到娘家的父母。

事後老公轉述給原PO，原PO當場愣住，正當她半信半疑時，算命師舉了一個真實例子說，之前有婦人不信邪，帶小孩回娘家後，小孩沒幾天就走了，令她不知該如何是好，「我不敢拿孩子的命當賭注，但這很不公平，3年不能回娘家，那為什麼就能回婆家啊？有沒有人跟我相同經驗的，給一些解答？」

貼文曝光，引發網友討論，「不能回去，可以約出來外面吃飯玩樂啊」、「從來不聽這種話，娘家常常回去，孩子們個個頭好壯壯的平安長大」、「跟老公說想到破解的辦法了，就是把娘家人接過來一起住，這樣就皆大歡喜了，不用回娘家了」、「只好跟老公說再找一個算命，說18歲之前都不能見爺爺奶奶，不然會影響命格、窮一輩子」、「原來詐欺的連自己人都騙是真的」。

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