24節氣中的「處暑」將於明（23日）上午11點08分交節氣，暑氣將漸漸褪去，絲絲涼風開始襲來，尤其夜晚感受最明顯。隨著節氣轉換，不只天氣出現變化，運勢也迎來轉變，算命網站《科技紫微網》分析，處暑過後生肖屬馬、羊、猴、豬者好運不斷，特別是生肖豬，將擁有愛神降臨、財神眷顧的雙倍幸運。

▍生肖馬、羊：愛情好運

生肖屬馬、羊者處暑過後愛情吉運喜神降臨，有伴者能享受熱戀的甜蜜，另一半將會為戀愛中的你製造意想不到的浪漫驚喜。

單身者請務必把握這波桃花好運，它不僅為你帶來桃花朵朵，更大幅提升你的愛情好運磁場，如果有相親機會也不要錯過，你很可能因為渾身上下洋溢著主動爭取愛情的磁場，因而邂逅真愛。

▍生肖猴：事業好運

生肖屬猴者處暑過後事業吉運喜神降臨，此時的事業運將飆到全年最高點，這也將是你能否突破工作瓶頸的關鍵期，一定要好好把握。如果有創業、轉職跳槽等計畫，此刻可以開始行動了，若沒有掌握到這個時段，很可能白白錯過好運。

▍生肖豬：雙喜臨門

生肖屬豬者處暑過後將擁有愛神降臨、財神眷顧的雙倍幸運。感情方面受愛情喜神幫助，你的愛情運錦上添花，是告白和求婚的最佳時機；單身者請多留意身邊出現的異性，你今年的情緣發展就在其中。

財富方面受財神爺眷顧，你近期會有財源大開的趨勢，副財方面更是收獲不斷，股票、外匯等投資該出手時就出手，也可以去買樂透、運彩，或參加網路抽獎試手氣。