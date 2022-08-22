新竹1名男子怒控妻子偷吃小她15歲的小王，更於聊天紀錄中發現她和小王的鹹濕對話，包括：「我這有大雪茄哦」、「新鮮小香腸」、「把我弄得淫蕩了」等，男子忍無可忍要求2人賠償100萬元，法官審理後判小王賠償20萬元，可上訴。

據判決書指出，新竹1名人妻與老公於99年2月結婚，育有1子2女，她於工作期間認識1名小15歲的小王，2人常常發生性行為、相約出遊，互傳曖昧訊息等，老公氣得怒告小王侵害配偶權，要求2人賠償100萬元精神撫慰金。

小王辯稱，2人並無交往，更無發生性行為，且人妻大他15歲，2人僅為工作夥伴，偶爾透過通訊軟體傳訊聊天，他因為性格外向、交友廣闊，於聊天過程不免與異性友人互開較為煽情之玩笑，並未真實與該等友人發生性關係。

人妻表示，2人聊天內容都是開玩笑，未發生性交、猥褻等行為，老公無法以聊天紀錄證明他和小王有共處一處，衣衫不整或有性交、猥褻之事實，老公於111年1月撤回對她的告訴，並於111年2月協議離婚，離婚協議書之條款並未包含本件損害賠償事件之和解，因此老公依法不得請求賠償。

法官勘驗聊天紀錄，內容提及：「我這有大雪茄哦」、「把我弄得淫蕩了」、「新鮮小香腸」、「以後還要陪你接生小孩勒」、「我想吃你了」、「我都被你搞到MC還提早來」等，認為2人有逾越一般朋友之交往，且根據離婚協議書內的約定，認定男方求償人妻不合理，故要求小王賠償20萬元，可上訴。