近期頻有民眾受騙赴柬埔寨工作，甚至有不少人遭到凌虐，引發社會譁然。網紅「好棒Bump」3月開始拍片爆出類似事件，更指控政府漠視在杜拜的跨國綁架案，外交部一開始回應「勿以訛傳訛、誤導國人」，「好棒Bump」找受害者出面作證，外交部隨即改口感謝民眾熱心救援，強調政府與民間合作營救受騙國人。這樣的狀況也讓民眾對外交部的好感跌落谷底。

根據「TPOC台灣議題研究中心」透過「QuickseeK快析輿情資料庫」，分析外交部8月10日至17日的網路聲量走向，負面聲量始終大於正面聲量，好感度低於1，外交部8月16日開始抨擊「好棒Bump」後，負面聲量暴增近3.5倍，好感度最低則探底到0.22。該報導指出，關鍵在於執政黨面對大批國人於海外陷入被囚禁凌虐的困境時，幾乎是無計可施，竟需要靠民間力量搶救，已是外交部嚴重失能。

除此之外，外交部第一時間不但沒感謝民間熱心人士，甚至還對「吹哨者」質疑，此舉更是引爆民怨，導致好感度跌落谷底。該份數據更顯示，在調查期間，綠營黨公職的臉書官方粉絲專頁，公開貼文中提到「詐騙」、「柬埔寨」、「杜拜」等關鍵字的文章數量，竟只有17則，創下逾1.1萬筆互動數，而其他主題的貼文互動數超過168.4萬，其中最高互動數的貼文，竟然是總統蔡英文8月12日在民進黨選舉對策委員會力挺新竹市前市長林智堅的文章。

最後該報導坦言，「現在政府該做的事變成民間在做，令人不勝唏噓」；去年疫情嚴峻、全台爆發「疫苗荒」時，民間企業表示願意協助採購，卻被政府拒之門外，現在有台灣民眾親赴海外營救受難同胞，竟被執政黨和不少親綠粉專抨擊。該份報導也提及，「蔡政府無視自身嚴重失能，未能一肩扛起責任，讓不少民眾感到憤怒，導致引發大量民怨、負面聲量飆增」。