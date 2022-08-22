在一段感情中，有人選擇一心一意對待另一半，也有人抱持曖昧態度，覺得沒有新鮮感便果斷提分手。對此，《搜狐網》運勢專欄指出，水瓶座、金牛座、處女座、天蠍座的人，一旦付出真心就會深情到底，絕不會中途劈腿，值得放心去愛。

▍水瓶座：保持距離

水瓶看似瀟灑風流，實則是難得一見的癡情人，雖然他們外表看起來花心、濫情，但其實這是要讓別人誤以為他們不重視愛情的保護色，內心的真情給了誰，只要自己知道就好。

水瓶之所以這樣做，是因為他們性格高傲，既不願意依賴任何人，也不想讓別人覺得他們離不開誰，實際上他們一旦付出真心，就會一輩子認定對方，懂得和異性朋友保持距離。

▍金牛座：擅長忍耐

金牛在感情方面有點小心眼，一旦開始一段感情，他們就有著專情和長情的覺悟，自覺與異性保持距離，既不允許自己腳踏兩條船，也無法忍受另一半劈腿。

金牛不喜歡改變，一旦認定對方就想從一而終，絕不會中途離場，哪怕兩人之間有再大的磨合和挫折，性格倔強的他們也會選擇忍耐到底，並且試圖去解決問題，而不是回避問題，確保讓這段感情可以走得長久。

▍處女座：深情執著

處女是很專情的人，他們可能經歷過幾段露水情緣，但只要認定對方是真愛，就會對這段感情至死不渝，一生只愛你一人。對處女來說，要愛上一個人並不容易，但要放棄一個人更難，因為他們用情很深，相處越久越身陷其中，哪怕你們之間矛盾不斷，他們也會守著初心，想辦法去磨合，而不是劈腿。

處女座外表看起來或許精明又幹練，但在感情中卻總是吃虧，不僅想用真心換真心，被套路還不吵不鬧，更不會去算計愛人，他們有著你難以想象的執著和深情，你以為他們很花心，其實他們十分專一。

▍天蠍座：堅守本心

天蠍一旦付出真心，就不會在感情尚未結束前就腳踏兩條船，除非對方提出分手，他們才會轉身離去，重新尋找新的幸福，他們對愛與恨就是如此的執著，既然選擇了你，哪怕過程再虐心，也要陪你走下去，只要彼此真心相愛，他們就不會是先說放棄的那個人。

一談戀愛，天蠍就有著要和你相守一生的覺悟，儘管過程中他們不斷考驗你、折磨，讓你們對這段感情趕到疲乏，但這些舉動其實都是他們真心愛你的表現，因為他們已經把一顆心都撲在你身上，根本無暇顧及其他，就算身邊有不少異性，他們也懂得堅守本心，不被花花綠綠的世界吸引。