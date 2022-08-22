疫情改變了人際之間的互動方式，為了讓孩子的成長過程擁有更多笑容，兒福聯盟持續宣導《兒童權利公約》，期盼社會大眾可以多加認識並理解，孩子們還有許多面向需要社會共同投注心力關懷守護。兒童福利聯盟文教基金會舉辦「擅長調頻的泡福同學 Kid's Right互動體驗展」，這次兒福聯盟攜手 dosomething studio在松山文創2樓多功能展演廳打造大型互動體驗展區，透過趣味視覺空間設計，將艱澀的兒童權利公約條文以淺顯易懂的方式傳達給民眾。
本次展覽主題從5大兒童權利：健康權、遊戲權、隱私權、表意權及免受暴力權出發，透過多元互動式體驗模式，向大眾發出提問，讓參展親子實境感受當代兒少面臨的網路安全、霸凌、心理健康等議題。「擅長調頻的泡福同學 Kid's Right互動體驗展」從8月20日至28日橫跨兩個週末，每逢六日兒盟還加碼安排特殊活動，包括5場邀請兒盟共好夥伴及藝名人出席對談的週末主題講座，以及4場在開放區域舉辦的街道遊戲，歡迎大小朋友前往觀展，共同為兒少創造敢於為自己未來發聲的良好環境。
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