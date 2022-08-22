曜越（3540）搶進自行車市場，強打一波接一波，22日Thermaltake Bicycle曜越單車再度發表全新TIME ADHX (Alpe d'Huez X) 全內線All Road碳纖公路車，號稱採用的最強DyneemaR生物基纖維為全球首創。

曜越單車TIME ADHX首款全內線All Road碳纖公路車22日全新登場，曜越指出，此款新車共有四種顏色可選擇，包括Gloss Forest森林綠、Gloss Amber琥珀金、Gloss Cobalt青瓷藍和Gloss Carbon碳纖黑。

曜越強調，法國碳纖車專家TIME Bicycles首次將走線全隱藏在車頭內，外觀上呈現整齊俐落的視覺。歐洲製造的TIME ADHX是全球第一款車架採用創新的DyneemaR生物基纖維，DyneemaR享有全世界最強纖維的美譽，這款生物基纖維有別於業界一般使用的碳纖維材料，強度是鋼的15倍，重量方面卻非常輕量，甚至可以漂浮在水面上。

曜越指出，使用DyneemaR需要相當高的專業技術，而碳纖車專家TIME Bicycles是第一家透過獨特的RTM樹脂轉注成型與BCS碳纖維編織製成兩種技術的結合，成功打造出高強度、高耐度的輕巧碳纖公路車。TIME ADHX公路車可安裝大尺寸外胎 (最大胎寬可達38C)，不論是日常騎行或越野探險，全地形皆能克服。