仁新醫藥（6696）22日晚間代子公司Belite公告，在美國啟動LBS-008斯特格病變（STGD1）臨床三期試驗，預計在全球收案約60名患者，目前已在美國、英國、德國、比利時、瑞士、香港、台灣和澳洲等地開展。

仁新董事長林雨新表示，STGD1是最常見的遺傳性視網膜失養症，導致成人和兒童的中央視力模糊甚至喪失，僅在美國就有超過三萬名 STGD1患者，目前無藥可醫，存在龐大未被滿足的市場需求。

Belite所開發的LBS-008是一款嶄新口服小分子視黃醇結合蛋白4（RBP4）拮抗劑，可精準減少維生素A（視黃醇）進入眼睛的數量，進而減少有毒維生素A代謝物（bisretinoids或雙維甲酸）的形成與累積，使STGD1的發病與惡化獲得減緩甚至抑制。

LBS-008是由美國國家衛生研究院（NIH）藍圖計劃所贊助，被NIH認可為一具潛力減緩或阻止老年性乾性黃斑部病變（乾性AMD）惡化的市場首見口服藥物。乾性AMD是一種主要影響老年人視力的疾病，其病理生理學與STGD1相似，且與STGD1相同，目前尚無任何藥物可治療。

Medgadget研究報告指出，斯特格病變全球市場規模預估於2027年可達到每年15億美金（約450億台幣）。

Belite已在健康成人受試者中完成數個LBS-008的臨床一期試驗，包括在美國招募40名受試者進行的單一劑量遞增試驗（SAD）、在澳洲招募39名受試者進行的SAD與在32名受試者進行的重複劑量遞增試驗（MAD）。試驗結果顯示LBS-008具有良好的耐受性且可抑制RBP4濃度平均達70%以上。

Belite目前正同步進行LBS-008針對斯特格病變青少年患者為期兩年的臨床二期試驗和為期兩年的臨床三期試驗（代號DRAGON）。該臨床二期試驗在澳洲與台灣招募13名青少年受試者，儘管此階段之斯特格病變為惡化極為快速的階段，但用藥六個月之初步數據顯示，13名患者中有8名（或61.5%）至少有一隻眼睛的最佳矯正視力（BCVA）獲得改善，其中2名患者的雙眼之BCVA獲得改善。此外，13名受試者中僅有1名受試者在用藥六個月後產生視網膜萎縮（萎縮範圍約為0.3平方毫米）。

此優異的臨床數據也使得該試驗計畫主持人於今年五月獲邀至國際視覺與眼科學會（ARVO）發表該數據，並獲 FDA授與快速審查認定（Fast Track Designation）。Belite預計於2022第四季取得該二期臨床試驗用藥一年之數據。