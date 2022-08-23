8/23（二）凌晨4:36左右，內政部警政署署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員於和欣客運新竹站斜對面（新竹市金城一路35巷1號前）當場逮捕自高雄搭車北上之台南殺警案兇嫌林信吾（明德外役監逃犯）。（警方提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區昨（22日）發生襲警案造成2名警員殉職，1把警用佩槍和彈匣不翼而飛，警方今（23日）凌晨04：36分在新竹和欣客運站斜對面，逮獲40多歲的兇嫌林信吾，原來他是台南明德外役監逃犯，108年時曾因為持空氣槍搶超商遭判刑，預計2028年出獄，林嫌1周前從明德外役監逃獄，殺死2名警員，林信吾每次犯案前都會先偷機車後搶超商，接著將贓車丟棄，徒步逃逸。

根據判決書指出，林信吾於108年12月26日時，就曾於台南市偷機車後到超商，跟店員說要買菸，用空氣槍以「拉滑套上膛」的動作，再用台語說「你吃人頭路而已」等語威脅店員，從收銀機內取得8600元現金，並取走2包菸，隨後丟下贓車，徒步逃逸。

108年12月29日，又到騎樓偷機車騎又到超商，以同樣手法對店員喊：「你吃人頭路而已」，取得超商現金1萬8000元，又拿走1件雨衣及2包香菸後離去，照舊丟棄贓車徒步逃逸，還將得手的8000元現金交給女友，警方於108年12月30日逮到林信吾，當時法官依強盜罪判林信吾7年10個月。

林信吾108年因強盜案被判7年10個月入獄，預計2028年出獄，還剩6年刑期，但林1周前從明德外役監逃獄，22日上午10時許在中西區偷機車，民權派出所受理報案展開追捕，殉職員警凃明誠與曹瑞傑在安南區追捕他時，遭他奪槍割喉殺害，晚間11時許林信吾又到超商行搶，此次殺警案手法和108年時相同，偷機車後搶超商，接著將贓車丟棄，徒步逃逸。