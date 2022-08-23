如先前預期，台積電3奈米預計在9月開始量產，改良型N3E製程也傳出好消息，一張疑似是台積電內部投影片的照片在推特上流傳，上面寫道，N3E製程研發順利，進度超前，經過測試後的產品良率表現達到80%。

外媒Tom’s hardware引述推特上一名自稱半導體技術愛好者流出的疑似台積電內部投影片進行報導，投影片顯示N3E製程256Mb SRAM平均良率達80%，Mobile和HPC晶片的良率也有80%，另外，經過良率驗證的環式震盪器性能優於92%。

報導提到，市場上對於N3E製程研發順利並不驚訝，台積電擁有專門的團隊進行技術改良，並期待能生產出更高效率、低功耗的晶片。

事實上，台積電總裁魏哲家曾在7月的法說會上表示，N3E製程是3奈米世代製程的延伸，有更好的效能、功耗和良率，預計明年下半年進入量產，未來3奈米家族將是台積電另一個大規模且有長期需求的技術節點。

此外，魏哲家也透露，台積電3奈米量產後，預計明年上半年貢獻營收，2奈米製程則預計在2024年開始試產，隔年進入量產，屆時在密度和能源效率上都會是業界最先進的技術，進一步擴展台積電的技術領先地位。