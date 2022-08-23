「壯闊台灣聯盟」發起人吳怡農今天發布「18歲公民權」修憲複決的全國性民調。吳怡農指出，支持修憲案、且會去投票的民眾只有 39.5％，距離通過門檻還有 10.5個百分點，相當於 200萬票以上的差距。

吳怡農表示，18歲公民權不只是跟上世界潮流的問題，更是公平正義的問題。18、19歲的國人們現在有公民的義務但沒有公民的權利，無論是刑法或民法都視為成人，男性更在18歲有服兵役的義務，但在憲法下仍沒有投票權。各政黨如果真心支持「18歲公民權」，應該盡力與支持者溝通。

共同召開記者會的台灣青年民主協會理事長張育萌則表示，2005年民調到2020年，18歲公民權支持度上升三成以上，顯示台灣社會對青年共同參與公共事務的看法已經明顯轉變。

他說，如今18歲公民權在立法院會中獲得不分黨派的共識，期待所有政黨的候選人別打假球，除了喊口號支持「18歲公民權」之外，也要在登記參選時，就將「支持18歲公民權」寫進政見，並積極在看板上也寫上18歲公民權的宣傳口號，在基層的活動中，也向選民選傳18歲公民權修憲複決的投票，才能讓18歲公民權真正跨過965萬的高門檻。

壯闊台灣聯盟這次發布「18歲公民權」修憲複決的全國性民調在8月中進行，同時交叉分析此議題在各區域、年齡層以及不同政黨傾向的民眾支持度。

區域方面，花東與離島地區對修憲支持度最低，為 43.5％。六都當中則是台南的54.9％居冠，台中42.4％ 最低。

不同年齡層的支持度則顯示，40到60歲民眾的支持比例不到一半，落在42％-45％之間。

而政黨部分，儘管立院全票通過修憲案，各政黨支持者對「18歲公民權」立場仍相當分歧：台灣基進黨支持者中，有92.5％支持本案；民進黨73.6％；民眾黨40.4％；國民黨29.8％。吳怡農呼籲，真心推動「18歲公民權」的各政黨應該盡力說服支持者，共同邁過修憲的高門檻。

吳怡農表示，希望相關數據的發表與分析，能有助於所有關心「18歲公民權」的個人、團體及政黨適時提出因應策略，讓11月26日的修憲公民複決能夠順利過關。同時，壯闊台灣也再次呼籲各政黨放下歧見，共同推動「18歲公民權」複決案。