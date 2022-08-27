根據《美麗島電子報》8月最新民調，總統蔡英文信任度正向評價為49.8%，下滑5.3個百分點，負向評價為46.1 %，上升6.2個百分點。執政滿意度正向評價為50.4 %，下滑5.8個百分點，負向評價為46.5 %，上升5.5個百分點。媒體人吳子嘉表示，蔡英文信任度、滿意度全部下跌。他甚至預言稱，前民進黨主席許信良講得對，北台灣的選情會「全面崩盤」。

吳子嘉26日在《關鍵時刻》節目中表示，蔡英文整個民調情況是上揚，但信任度、滿意度全部下跌，負面評價上升6個百分點、5個百分點，來回就差了10幾個百分點。主持人劉寶傑則指出，行政院長蘇貞昌更可怕，蘇貞昌正向評價只剩下44%，負面評價變成51%，不但是黃金交叉，還出現喇叭口，連民進黨的好感度都受到影響了。

吳子嘉分析表示，尤其柬埔寨詐騙案，非常嚴重，而且牽涉到3千多個年輕人，這叫做相對剝奪感。我們政府把年輕人打成詐欺犯，不管他們，年輕人在海外求助無門。另外，論文抄襲案、殺警案、中介法等接踵而來，蔡英文本來民調高得不得了，在過了總統的一半任期，自己搞壞了。

吳子嘉接著指出，現在的麻煩在於，本來民進黨認為靠他們的操作的模式，每次只要換人、懲罰官員，事情就結束了，希望回到選舉的正軌，結果事與願違，完全不是那麼一回事，民調出來，全面崩盤，除了她自己做的事情以外，各種指標是上揚的，這叫「咎由自取」。

吳子嘉認為，蔡英文自己創造很多利空出來，比如論文抄襲案，只要跟老百姓認錯道歉，事情就結束了，但非要去挑戰全台灣人的價值觀。蔡英文不是不懂這個結果，這就是權力的傲慢，認為拗下去就會過，於是派鄭運鵬上陣選桃園市長，鄭運鵬也知道民調趨勢上不利，仍橫柴入灶硬做，挑戰人民的價值觀，以致現在自己陷下來。他覺得，這件事情會傷害一段時間，許信良講得對，北台灣的選情會全面崩盤。