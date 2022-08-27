民進黨前立委鄭寶清27日可能會在《董事長開講》舉辦的粉絲見面會中宣布脫黨參選桃園市長 。前民進黨立委沈富雄認為，鄭寶清「不會」參選桃園市長。

沈富雄26日在政論節目《少康戰情室》中表示，媒體人吳子嘉就說，鄭寶清90%會選，他是存疑，55%對45%︰其中55%是正面的力量，也就是說，鄭寶清珍惜當年創黨的精神，認為創黨精神被糟蹋了，所以要參選；另外45%是比較負面的力量，就是說他被糟蹋了，連初選都沒有。但是這兩個斟酌一下，傳鄭寶清還去找民眾黨參選人賴香伶，就表示他沒把握。

沈富雄接著表示，所以鄭寶清如果是基於負面的不滿，而要選，他評估選不上，就不會選了。這種正氣的力道，不會持久，所以他的結論是55%比45%，最後是0%。所有的名嘴都說，27日鄭寶清會表態參選，他是認為鄭寶清不會選。

資深媒體人尹乃菁表示，如果鄭寶清要作為一個代表民進黨的道德、勤政的代表，他的高度也可能不夠。但是他自己久在民進黨陣營，他很清楚，就是要背叛民進黨的人，一定會遭遇到這些攻擊。所以鄭寶清說，他的支持者已經被查水表。他更應該擔心的是他自己。接下來，有沒有很親綠的媒體開始報導有鄭寶清的弊案，表示綠營還在乎他是個角色，覺得鄭寶清若參選，恐怕真的是會影響到民進黨立委鄭運鵬。