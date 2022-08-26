前新竹市長林智堅的碩士論文被台大及中華大學先後認定抄襲，撤銷碩士學位。作家顏擇雅卻指出，校方沒有嚴格把關，應該退還學費。中天新聞針對「林智堅『2碩士論文抄襲』學位被銷，覺青『要大學退林智堅學費』你覺得？」進行街訪民調，結果，很多民眾都認為，「太搞笑了，學生作弊還要怪學校」。其中有年輕人不禁表示，「 第一次聽到」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》26日派出記者辮子妹針對「林智堅『2碩士論文抄襲』學位被銷，覺青『要大學退林智堅學費』你覺得？」進行街訪民調，並提供5個選項提供受訪民眾選擇：

1.太搞笑！學生作弊怪學校！

2.退錢呀！那林智堅當市長的薪水順便歸還

3.不對吧！沒告你影響校譽，已經很仁慈了

4.支持！以後誰被死當，也來退學費费

5.那蓋爛球場，先給新竹人12億！

該街訪民調，有16位受訪民眾參與這次投票，其中10人選擇選項1；0人選擇選項2；6人選擇選項3；0人選擇選項4；0人選擇選項5。

年輕人紛紛表示，「學位撤銷就要退學費，不符合常理」、「很奇怪呀！」、「不要退(學費)，因為是他自己抄襲」、「他做錯事，還要求別人」、「沒有道理吧」、「 第一次聽到」、「不管怎樣，你一定會學習到東西 ，只是你沒有過」、「就像重修、或者是修了什麼課 ，被當掉也沒有退學費呀」。

還有一位先生認為，「你買東西，你用過了，還要退費，怎麼可能？東西用過了，東西也吃掉了，你還要去退學費，你吐出來給人家呀，不可能嘛」。