輝瑞（Pfizer）與德國合作夥伴BioNTech周一為其新研發的新冠疫苖加強劑向美國食藥管理局（FDA）申請使用授權。此款新針劑專門針對新冠變種病毒Omicron亞型BA.4及BA.5，接種對象為12歲以上人群。

美國正在為秋季展開的新一輪疫苖接種行動做準備。由於目前已授權之疫苖提供的免疫力減弱，以及天氣逐漸變冷使待在室內的時間增加，美國公衛官員預期秋冬將出現新一波疫情。

新版疫苖是所謂的二價疫苗（bivalent vaccine），可預防2019年底在中國武漢首次出現的原始病毒株，以及現在成為主流的Omicron變種病毒。科學家與公衛官員希望新版疫苖能提供更廣泛、更持久的保護力。

白宮新冠事務協調官賈哈（Dr. Ashish Jha）表示，新疫苖預計在9月初至9月中旬開放接種。

輝瑞表示，一旦獲得FDA授權，公司就能立刻出貨此款針對Omicron亞型BA.4及BA.5的加強劑。美國政府已經取得1.05億劑的輝瑞新版新冠疫苗，以及6600萬劑的莫德納新版疫苗。

FDA發言人Abby Capobianco表示，FDA正在與疫苗製造商密切合作，以確保在對疫苗安全性和有效性進行審查之後，能馬上在秋季開打新版加強劑。