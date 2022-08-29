台中市議員吳瓊華指出，近來疫情又有升溫的趨勢，衛生局應超前部署。(林欣儀攝)

高中以下學校明天將開學，教育部目前仍規定該班級有人確診就停課3天的措施，並將於9月12日後改為「以篩代隔」，台中市議員李麗華質詢問說，「以篩代隔」要怎麼篩？有人確診了、其他人可能3、4天才知道，她建議應發放快篩劑給家長，學生每周一上學前篩1次。

衛生局長曾梓展說，她贊同議員提出的每周快篩1次方式，將與教育局研商如何發放快篩劑及是否增加快篩次數。

因應國中小學將於8月30日開學，教育部拋出開學後校園防疫指引，包括教職員定期快篩、學生除用餐外皆須戴口罩、家長不入校等，其中在停課標準方面，開學前2周將依照原本的規範、班級有人確診即停課3天，但從9月12日開始將改採確診者7天居家照護、班上同學只要快篩陰即可上課。

李麗華說，中央規定2種開學後的停課標準，可能會導致新、舊方式交接期出現問題，且只要有1名學生確診，該班級其他被感染者可能要3、4天才會出現症狀，呼籲市府加強快篩、提前部署，建議將快篩劑發放給學生與家長，讓他們每天快篩，防止疫情擴散。

市議員吳瓊華則指出，近來疫情又有升溫的趨勢，且Omicron變異株傳播力強，讓不少家長對開學後的疫情發展很憂心，衛生局應加強宣導，讓學生快點打疫苗。