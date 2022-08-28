疫情圖示

中央28日公布新竹縣新增810例確診案例，分別為389位男性、421女性，年齡分布在0至93歲，12歲以下146位、65歲以上55位，確診者集中在18到64歲青壯年佔6成7。目前新竹縣居家隔離1072人，居家照護列管3217人，今年累計確診136548人。

新增確診者分布在竹北市356例、竹東鎮137例、湖口鄉78例、新豐鄉67例、新埔鎮56例、關西鎮17例、芎林鄉24例、橫山鄉21例、寶山鄉31例、北埔鄉8例、峨眉鄉8例、尖石鄉6例、五峰鄉1例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局提醒，近期流傳不明訊息，透過簡訊、郵件、Apple之iMessage及Line發送，以「【衛生局】您的補貼已通過，注冊提領，複製網址到瀏覽器打開」等相關詞彙誤導民眾，請民眾提高警覺，勿點擊不明來源連結。若有疑慮可利用刑事警察局165反詐騙諮詢專線查證。

民眾如欲線上申辦衛福部防疫補償，請至專區查詢 (網址：https：／／swis.mohw.gov.tw／covidweb／)。2022)年最新疫情紓困政策，請民眾至行政院1988專區查詢 (網址：https：／／1988.taiwan.gov.tw／ )。

新竹縣52家合約醫療院所和13鄉鎮市衛生所持續開放嬰幼兒至成人各廠牌、各劑次COVID-19疫苗接種，請符合資格民眾就近預約接種。

竹縣疫苗地圖：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1040＆sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1057＆sms=10066