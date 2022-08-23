台南殺警案震驚全台，嫌犯終於在今日落網。民進黨新北市長參選人林佳龍今表示，警察保護人民是國人後盾，全體國人也要支持警察執行勤務需要的公權力，並讓負擔降低，從制度面檢討，防範類似事件再發生。
林佳龍說，兩位優秀員警殉職是台灣很大的傷痛與損失，站在第一線保護人民的警察被害，我們都在檢討怎麼能避免再發生這樣事情。
林佳龍說，看到警方偵破案子速度相當快，展現魄力、效力，要為這些警方表達敬意，台灣警察這個事件上士氣收到影響，隨著已經破案，應該大家徹底檢討，如何防範類似事件。
台南殺警案震驚全台，嫌犯終於在今日落網。民進黨新北市長參選人林佳龍今表示，警察保護人民是國人後盾，全體國人也要支持警察執行勤務需要的公權力，並讓負擔降低，從制度面檢討，防範類似事件再發生。
林佳龍說，兩位優秀員警殉職是台灣很大的傷痛與損失，站在第一線保護人民的警察被害，我們都在檢討怎麼能避免再發生這樣事情。
林佳龍說，看到警方偵破案子速度相當快，展現魄力、效力，要為這些警方表達敬意，台灣警察這個事件上士氣收到影響，隨著已經破案，應該大家徹底檢討，如何防範類似事件。
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