立委劉建國服務處針對林姓、陳姓網友在臉書社群PO文，散布「劉建國有農地」、「收賄扣」等不實指控，23日對林姓、陳姓網友提出加重誹謗罪告訴，同時呼籲民眾共同抵制錯假訊息，千萬不要分享、轉發，以免成為散布錯假訊息幫凶。

劉建國競選總部發言人林廉貴表示，根據監察院公布的公職人員財產申報資料，劉建國並沒有任何土地所有權，林姓、陳姓網友在文中指稱所謂「劉建國農地」已經完成整合等內容，完全是子虛烏有，抹黑造謠，為避免有民眾上當受騙，23日正式提出告訴，捍衛清白與民眾權益。

林廉貴說，劉建國委員所有財產都清楚刊登於監察院廉政專刊，供民眾檢視，2018年監察院申報資料因行政疏失申報錯誤，服務處發現錯誤後，主動申報改正，此事不僅早已澄清過，在2020年大選也已接受過選民檢驗，今年選舉再提舊事，顯示對手已經想不到其他招數了。

劉建國委任律師林群期說明，針對有民眾在臉書社團或網路上傳送訊息，內文誣指「雲林縣縣長候選人劉建國農地旁大片整合已有金主購買」，同時指稱「立法委員好好賺，有之前不法所得及廠商回扣」等內容。根據監察院公布的公職人員財產申報資料，劉建國並沒有任何土地所有權，同時也無任何不法所得及收受廠商回扣的事情。

林群期指出，散布這樣的內容已經構成《刑法》第310條第2項規定，構成刑法誹謗罪，此外在競選期間，這樣的行為也構成《公職人員選舉罷免法》第104條規定，意圖使候選人當選或不當選，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。