1名網友日前發現飯店泳池滿是遊客，相當傻眼，PO出照片說「想要在飯店游泳的要三思」，沒想到照片一曝光，網友發現泳池內全是泳裝美女，紛紛暴動說「太辛苦了，我來吧」、「我願意跟她們擠游泳池」、「我想清楚了，讓我下去」、「我三思過了，這個我不去不行，我要去現場教育她們」。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」分享1張照片，他日前在某個飯店游泳池內發現泳池內全是人，發文露出1張翻白眼的表情貼圖說「想要在飯店游泳的要三思」，但照片曝光後網友卻紛紛暴動了，因為泳池裡頭幾乎都是身材姣好的年輕少女，還有約莫6人擠在一起拍照，展現美背，當中還不乏比基尼泳衣，讓網友大噴鼻血，照片曝光短短2天已累積近萬人按讚。

網友發現飯店泳池滿是遊客，PO出照片說「想要在飯店游泳的要三思」，沒想到照片中泳池內全是泳裝美女，網友紛紛暴動說「太辛苦了，我來吧」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

網友紛紛留言「太辛苦了，我來吧」、「我願意跟她們擠游泳池」、「我想清楚了，讓我下去」、「我三思過了，這個我不去不行，我要去現場教育她們」、「這個好耶，在地爸爸表示：誰說去泳池就是要游泳的」、「看起來是個很棒的泳池」、「以此圖來說我絕對不思考了，直接加入」、「我一人受苦就好」、「泳池都是香的」、「還有那麼多空位哪有人擠人，來幾位好朋友我們一起去擠一下」、「為了捍衛自己權益，我還是決定下水」。