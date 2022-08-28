1名網友日前在圖書館上方發現有整排透明玻璃「倒插」在天花板，好奇查詢才得知該裝置是「防煙垂壁」，可阻隔火災時的濃煙擴散，一般公共建設都會設置，也會同時與抽風設備搭配，讓災害時民眾有更多時間逃生，該網友驚訝地說「沒想到居然是保命用的！真是看似沒用的寶物」。

該網友在Dcard上發文表示，他經常待在圖書館，某此在座位區抬頭發現圖書館天花板上方有許多透明玻璃片，該玻璃片一片片並列「插在」天花板上，形成一片透明矮牆，他為此發文詢問是什麼用途，之後他直接上網搜尋，果然查出該物是「防煙垂壁」主要功用是作為拍煙設施。

1名網友日前在圖書館上方有一整片透明玻璃「倒插」在天花板，好奇查詢才得知該裝置是「防煙垂壁」，可阻隔火災時的濃煙擴散。（翻攝自Dcard）

該網友查出該「防煙垂壁」旁邊通常還會設置抽風口，可以防止火災時濃煙快速擴散，因為熱空氣輕，會沿著天花板向四周散開，而該垂壁就可以暫時阻隔濃煙擴散方向；原PO說「沒想到居然是保命用的！真是看似沒用的寶物」。

其他網友留言「公共建設都要做，你在捷運也看的到，跟牆壁圍起來的區域你還找的到排煙口」、「我還一直以為是這樣比較好看欸，美觀的部分」、「因為煙霧是擴散式的，防煙垂壁是為了不要讓火勢順著氣流方向延燒，通常都是以最短邊分割天花空間」、「這還有排煙系統搭配，就像是廚房抽油煙機一樣」、「捷運站的天花板也是這樣的原理，讓乘客能有更多的逃生時間」。