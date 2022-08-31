1名網友日前在馬路上發現1輛貨車載著巨大馬桶，笑說「誰家的馬桶，怎麼在路上跑」，其他網友說「巨人的馬桶」、「浩克的馬桶」；而有同樣目擊的網友解答，原來是澎湖某衛浴設備店家的「招牌」，當地人曝光照片，該馬桶就直接放在店家屋頂上，笑說「已安裝好，等開光點睛」。

有網友在臉書「爆廢公社」PO出影片，1輛行駛中的貨車上載著1個「巨型馬桶」，該馬桶高度約1層樓，寬度約2個成人手臂寬，就擺在火車上，旁邊沒有任何遮蔽或繩索固定，目擊網友拍下影片後笑說「誰家的馬桶，怎麼在路上跑」，馬上吸引網友們紛紛留言。

有同樣目擊的網友解答，原來是澎湖某衛浴設備店家的「招牌」，當地人曝光照片，該馬桶就直接放在店家屋頂上，笑說「已安裝好，等開光點睛」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友留言「巨人的馬桶」、「進擊的馬桶」、「浩克的馬桶」、「這光要爬上去上就很辛苦了吧」、「傑克的豌豆裡，掉下來巨人的馬桶」、「這光要爬上去上就很辛苦了吧」、「我訂了三年.終於送來了」、「今日熱門主角：馬桶」、「看了肚子都在嘎」、「國會議員用的馬桶」。

不過也有網友曝光該「巨型馬桶」疑似是位在澎湖1間衛浴設備店家的「招牌」，留言稱「澎湖一家店賣衛浴設備做的」、「這今天來澎湖的…好像」，還有人曝光該店家照片，只見巨大的馬桶就直接放在鐵皮屋屋頂，相當醒目，還有網友說「已安裝好，等開光點睛」。