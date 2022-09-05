民進黨台北市長候選人陳時中日前提出，要在北市廣設免治馬桶，不僅因政見內容引爆不同意見，更因宣傳影片中有「偷窺」的橋段而遭砲轟。時常評論時事的名醫蘇一峰昨（4）日在臉書酸爆「大灑幣後又封存三十年，大可不必」，直言提升公廁清潔才是重點。

針對陳時中提出的免治馬桶政策，國民黨台北市長侯選人蔣萬安批評，目標應是提升整體公廁清潔衛生品質，過去郝龍斌市長任內推動公廁全面升級計畫，讓公廁有衛生紙，得到民眾正面回應，台北市政應該要朝大方向去做和提出完整配套。

同時無黨籍台北市長候選人黃珊珊也直言，重點是管理跟維護，不要華而不實。並強調北市之前就有想過要設置，但遭到市場反對，因為不好管理。

對此蘇一峰昨在臉書針對此事發文，他首先直言，與其設置免治馬桶，提升公廁的清潔才是重點，因「大灑幣後又封存三十年，大可不必」。該則貼文一出後也讓網友笑翻，留言道「蘇醫師講到重點了，真實的貼切」、「一針見血」、「我比較怕門鎖又開在外面」、「跟我想的一樣，好好的清潔比用什麼免治馬桶有意義」、「日本也不是處處都免治，乾淨才是最重要的」。