台南市22日發生殺警奪槍案，兩名員警在安南區追捕林姓嫌犯時，遭林嫌奪槍割喉死亡，震驚社會，也讓警察開槍時機的問題再度浮上檯面，有網友在PTT詢問，亞洲哪個國家的警察最敢開槍，結果大家答案一面倒都是菲律賓，「沒跟你在客氣」、「當然是菲律賓，叫你別動動就射成蜂窩」。

這名網友在PTT發文指出，美國是配槍大國，大家都知道美國警察超敢開槍，但亞洲的警察似乎都不太敢開槍，好奇亞洲最敢開槍的國家有哪幾個。文章曝光後引起熱烈討論，網友們一面倒都認為菲律賓是亞洲最敢開槍的國家，「菲律賓啊」、「菲律賓沒跟你在客氣」、「菲律賓，前幾年那一波掃毒，死了很多人」、「菲律賓，多學學人家」。

還有人表示，「菲律賓啊，你拿包白東西，叫你別動動就射成蜂窩」、「菲律賓是在比拔槍速度的」、「其實中南半島跟菲律賓都很兇，有在對抗毒梟一定都要狠」、「緬甸、菲律賓都很敢開啦，國內一堆游擊隊」，網友也感嘆台灣、大陸、日韓用槍積極度絕對都是倒數。

菲律賓前任總統杜特蒂，2016年一上任就展開掃毒行動，造成超過5900名毒梟與涉毒人士死亡，授權給警方很大的槍枝使用權力，還在疫情期間宣布「如果有人造成麻煩，讓軍警生命受到威脅，格殺勿論。」但警察的槍枝權力也造成無辜民眾死亡，2020年一名休假員警拿槍處決手無寸鐵的鄰居，只是為了小小的土地糾紛，造成鄰居母子死亡，震驚世界。

而台灣警察要使用配槍，必須依照《警械使用條例》，符合條件才能執行，包括「警察人員之生命、身體、自由、裝備遭受強暴或脅迫，或有事實足認為有受危害之虞時」「持有兇器有滋事之虞者，已受警察人員告誡拋棄，仍不聽從時」、「警察人員應基於急迫需要，合理使用槍械，不得逾越必要程度」等，規定嚴格。