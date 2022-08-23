經營85度C的美食-KY(2723)董事會通過2022年第二季財報，受中國大陸多地封城防疫衝擊，2022年第二季營運首見虧損、每股虧損0.28元，使上半年每股盈餘（EPS）1.05元、創同期新低。不過，目前營運已走出低谷，看好下半年獲利有望倒吃甘蔗、逐步回升。

美食-KY第二季合併營收43.78億元，季減9.75％、年減10.23％，降至8年低點，毛利率降至57.39％的6年低點，營業首見虧損0.26億元，使歸屬母公司稅後虧損0.49億元、每股虧損0.28元，較首季及去年同期轉虧，單季首見虧損、創歷年新低。

累計美食-KY上半年合併營收92.3億元、年減5.35％，營業利益3.03億元、年減達58.32％，創同期新低，使毛利率58.28％、營益率3.29％分創近6年及同期新低。歸屬母公司稅後淨利1.89億元、年減達70.7％，每股盈餘1.05元，亦雙創同期新低。

美食-KY表示，第二季營運首見虧損、上半年獲利探同期低點，主因最大海外市場中國大陸營運受多地封城防疫衝擊，台灣亦略受疫情升溫影響。所幸第二大海外市場美國第二季營運仍持續繳出穩定成長，貢獻可觀獲利動能撐盤。

美食-KY指出，亞洲疫情反覆使兩岸餐飲業者第二季面臨虧損挑戰，市場對上半年獲利下滑已有預期。不過，目前營運已見回溫，7月自結合併營收16.36億元，月增5.25％、年減1.45％，站上近半年高點。累計前7月合併營收108.65億元、年減4.78％，衰退幅度持續收斂。

美食-KY表示，6、7月營收已較第二季谷底大幅反彈，距離重回年增僅一步之遙，除了看好下半年美國市場維持穩健成長，兩岸餐飲市場亦有機會逐步復甦。在美國及亞洲市場表現同步升溫帶動下，下半年獲利表現可望倒吃甘蔗、漸入佳境。

美國85度C買氣持續熱絡，美食-KY指出，在比較基期持續墊高狀況下，5～7月同店營收成長表現持續優於歷年平均水準，帶動美國市場營收連16月改寫同期新高。來客數亦較去年同期成長，並未看到高通膨、高油價帶來的負面效應。

美食-KY表示，北美市場受惠同店營收成長，7月營收已較疫情前的2019年同期成長20％起跳，對合併營收貢獻達3成。隨著美國市場明年起重新加速展店，美食-KY的北美營收貢獻可望持續上升，朝成為全球性餐飲品牌目標大步邁進。