雲林縣斗南鎮有間透天厝長期髒亂不堪，鄰居看到高雄市鼠窩民宅的新聞，於是向鎮公所反映，鎮長沈暉勛和鄰居等10多人從昨天開始清理，蟑螂、老鼠四處逃竄，已清出5車垃圾。

斗南鎮有間透天厝長期髒亂不堪，不時飄出惡臭，鄰居看到日前高雄市府環保局協助一處鼠窩民宅清運，因此向斗南鎮代表陳代華、沈暉勛等人陳情，盼由公部門介入，還給居民乾淨生活空間。

沈暉勛今天接受中央社記者電訪時表示，此處為3層樓透天厝，屋主目前提供親人獨自居住，但近年來附近鄰居發現，房屋的1樓堆滿雜物，導致蟑螂及老鼠橫行，街坊敢怒不敢言。

沈暉勛說，公所在取得屋主的同意下，僅協助清掃1樓髒亂環境，街坊鄰居、陳代華等10多名志工昨天開始清理，清潔隊出車協助清運大型家具，另外廢五金轉賣給回收業者。

沈暉勛指出，清理過程中，大家面對垃圾惡臭，還要忍受鼠患和蟑螂，昨天清出5車垃圾，預計明天可完成清運。

由於高雄市環保局清理鼠窩民宅有要求房屋所有權人及實際居住人支付清除處理費用，並依法開罰；沈暉勛強調，斗南鎮一案與高雄市鼠窩民宅略有不同，斗南鎮公所僅是出動垃圾車協助清運垃圾，房屋清理全由屋主、鄰居等志工完成，因此不會收取費用。（編輯：謝雅竹）1110823