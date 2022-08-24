年底台北市長「三腳督」之戰備受矚目，根據TPOC台灣議題研究中心選情預測網站，23日最新得票率預估，民進黨參選人陳時中為39.39%、國民黨參選人蔣萬安為37.33%、台北市副市長黃珊珊則為22.47%。TPOC分析認為，蔣萬安處境很是艱難，逐漸步上邊緣參選人，待黃珊珊勢頭上來，支持度恐怕會轉移的很迅速。

TPOC台灣議題研究中心19日曾在臉書貼文表示，「蔣萬安處境艱難，危機還在後頭」，TPOC提及，回顧過去三個禮拜的台北選況。7月底陳時中拋出首波政策攻防，鎖定內科交通，內湖是黃珊珊的本命區，馬上回嗆陳，要他先惡補內湖交通問題，雙方正式打響攻防號角。蔣萬安晚了一步，一直到8月7號才提出4解方，卻被說跟陳的方案沒有差別。而最新得票率預估則如上述。

根據TPOC數據監測，內湖交通問題自7月底至今，總計64612則聲量，其中和陳時中有關的有39497則，和黃珊珊有關的有10842則，和蔣萬安有關的僅有5506則。陳時中大力打柯、黃珊珊積極回應，雙方不可開交，蔣萬安被邊緣化。TPOC也整理兩邊近期辦的各類型造勢活動，陳時中7月底12行政區後援會成立，隨後走完12區、27場見面會，還接連成立各類團體後援會，並把造勢現場圖片上傳臉書，以圖片讓人感覺基層反應是否熱烈。但蔣萬安只有零星幾區造勢會，他7月中曾說要辦48場千人造勢、2場萬人造勢，外界卻只聞雷聲響，不聞雨點落，讓人不了解實情如何。

最後TPOC也直言，陳時中的選舉策略看來是刻意排蔣、大力打柯，柯文哲與黃珊珊也樂於接招，雙方聲量越炒越高，「蔣萬安處境越是艱難，逐漸步上邊緣參選人，待黃珊珊勢頭上來，支持度恐怕會轉移得很迅速，蔣萬安若仍維持一貫佛系打法，危機很快就會隨即而來」。