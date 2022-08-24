小編今（24）日精選5件不可不知的國內外財經大事。PC疫情紅利潮水已退，品牌業者及市調在過去兩個季度間已幾度下修全年度出貨目標。進入第三季後，傳統旺季不旺、7月出貨甚至不若第二季的單月表現。供應鏈消息指出，HP（惠普）在今年內更第五度下修筆電出貨目標、剩4,300萬台，年減幅逾三成。

【1】惠普心冷 五砍筆電出貨

步入第三季後，PC產業面臨高庫存待去化、市場需求卻持續低迷的窘境，HP再連月兩度下修出貨量，從7月下修看5,100萬台，至8月中旬已修正全年出貨量為4,300萬台。相對去年度6,100萬台的水位，年減幅度超過30％，也較2020年度的5,300萬台衰退19％。

依供應鏈人士判斷，PC品牌廠下半年出貨估計，HP得衝出2,000萬台才能達標，目標相對保守的聯想及戴爾，下半年分別估約出貨1,800萬及600萬台，宏碁與華碩則估約出貨400～500萬台。

【2】英特爾新處理器 台積抱大單

就是要台積電？高效能運算（HPC）年度技術大會Hot Chips 34登場，英特爾揭露Meteor Lake處理器細節，5顆晶片塊中有3顆由台積電製程擔綱！其中運算晶片塊（CPU tile）採用英特爾Intel 4（4奈米）製程，繪圖晶片塊（GFX tile）採用台積電5奈米製程，系統晶片塊（SoC tile）及輸出入晶片塊（IOE tile）均採用台積電6奈米製程。

【3】大陸限電擴大 西進紙廠因禍得福

大陸限電持續擴大，四川上周勒令所有工業電力用戶停產6天到8月20日，已延至25日。西進造紙廠對此影響展開評估，初步認為工廠有自備熱電廠，產能暫不受影響；反而限電有利市場供需平衡，將「因禍得福」。

【4】五大銀行7月房貸利率1.703％ 創逾6年新高

五大利空齊襲房市下，中央銀行公布7月五大銀行新承作房貸金額558.93億元，月減48.05億元或7.92％，新增房貸利率則上揚0.089個百分點至1.703％的逾六年新高。央行官員強調，主要是反應升息的結果。

【5】沒對手！美元短期強勢難擋

美元指數轉向且快速衝破109，創20年高點，連帶使歐元、英鎊和日圓三大非美貨幣出現新一波急貶。渣打銀行財富管理分析，美元這波衝高，與美國公債利率上升的推動有關，若突破109.3，下個關鍵阻力則落在111.3。