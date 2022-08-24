林信吾於22日殘忍殺害2名員警，逃亡17小時於新竹遭逮，當時警方鎖定1名嫌疑犯陳男，因他有強盜前科，身背3條通緝罪，且員警最後搜尋紀錄停在陳男，他的臉書慘遭網友肉搜，讓他不得不主動投案，雖然最後警方還他清白，但陳男仍因詐欺及過失傷害等通緝案件遭警方移送台南地檢，過失傷害部分訊後飭回，而詐欺罪部分昨（23日）由法官裁定收押。

台南殺警案引起社會關注，警方偵辦時，一度傳出兇手為陳男，陳男臉書慘被肉搜，2021年最後一篇貼文：「凹蠻也要有個限度，該我了，最好都吞下去」被網友搜出後，留言遭灌爆：「人神共憤的王八蛋」、「垃圾還不出來嗎？」、「躲什麼快點出來面對」、「毀了兩個家庭」，讓陳男不得不出面投案，喊冤人不是他殺的。

真相大白後，陳男的阿嬤也在昨(23)日表示，昨夜哭了一整晚，一直相信孫子不會殺人放火，更不可能會去殺警察，但是看到新聞一直報，她叫孫子趕快去投案，如今案件水落石出，陳男阿嬤表示相關單位冤枉她的孫子，昨晚睡一覺起來之後「手腳還在發抖」，也難過的抱怨「(誰)要來村內洗門風！」

警方表示，會先鎖定陳男是因為地緣關係，以及陳男是竊盜通緝犯身分，另外，殉職警手上的警用小電腦，其最後一筆查詢資料是為陳男，因此才會將陳男列為重大嫌疑人，但警方也表示，不只鎖定1名嫌疑人，經逐步排除後，才確定是從外役監逃亡的凶嫌林信吾涉案，但陳男也因涉1條詐欺案、2條過失傷害罪，遭警方移送台南地檢，過失傷害部分因屬偵字案，訊後飭回，詐欺部分由法官裁定收押。