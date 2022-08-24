不少人考汽車駕照前都會上駕訓班，一名男網友表示，上駕訓班第一天，教練上車教他不到5分鐘，就放他一個人練習，之後駕訓班還因為舉辦考照，停課2天且不補課，他憂心課程進度落後，上網詢問「這樣正常嗎？學費1萬6000好貴」，多數網友稱正常，還有人說6至8月是駕訓班旺季，建議避開暑期報名上課。

原PO近日於論壇《Dcrad》指出，最近報名一家在網路評價很高的駕訓班，本以為教練會認真指導開車技巧，沒想到授課不到5分鐘就結束，只有告訴他注意事項及簡單的要領，就放生他一個人在車上，「這樣是正常的嗎？」

原PO表示，後期還收到駕訓班通知說，因為有學員要考照，所以會停課兩天，但不會另外補課，他擔憂地說，「我有點擔心課程進度會落後，且學費1萬6000真的好貴，好奇大家的駕訓班也是一樣的嗎？」

網友也分享自己上駕訓班的經歷，「我第一天上車教練問我會開車嗎？叫我自己開一圈給他看後，到考試前就沒出現過了」、「正常，當初我教練在教的時候我根本沒認真在聽，想說還這麼久考試，慢慢來，結果他就教那一次」、「正常啊！如果是女教練會手把手帶，男的基本上講個幾分鐘就去抽菸了」、「我當初上課教練都一直待在我的車上欸，下課還會傳上課筆記給我」、「我每一堂課，教練都有上車教」。

還有人搞笑說，「你被放生的理由很簡單，因為你是男的」、「把車開上分隔島，教練就會出現了」、「你就狂壓線，教練就會上車了」。

留言中也有人建議不要在暑期報名駕訓班，因為6至8月是旺季收費較高、學生也較多，教練在一個時段起碼要教4個學生，以一堂課50分鐘來說，教練根本不可能全程陪伴練習。