謝承均、簡沛恩推出聯合研發的保健食品。（葡萄王生技提供）

謝承均、簡沛恩推出聯合研發的保健食品。（葡萄王生技提供）

謝承均、簡沛恩與葡萄王生技董事長曾盛麟一起聯合研發保健食品。（葡萄王生技提供）

簡沛恩和謝承均25日為兩人參與聯合研發的保健食品現身產品發表會，簡沛恩兩個月前因愛貓意外過世，生活失序、意志消沈，完全不想照鏡子，直到被好友說「臉都掉了」，才振作打起精神保養自己。不喝水、不吃水果的她很容易一不小心就「乾掉」，今受訪時很得意已把膠原蛋白補回來，還要大家摸摸她難得露出來的性感美背與水嫩手肘。曾在8點檔與許多女明星結婚、拍過無數親熱戲的謝承均也獲准加入「驗貨」行列，直誇果然很光滑Q彈！

被問及感情生活，已空窗兩年多的簡沛恩表示順其自然就好，但也無奈表示：「不要再寫我不需要男人了！每次有朋友想幫忙介紹，一Google，就看到這句話，朋友就罵我：那介紹個屁啊！」

簡沛恩離開8點檔戰線多年，雖入行多年卻和戲劇一哥謝承均鮮少同台，也從未配對演出，但兩人私下因共同朋友而有了密切交集，這也是他們繼洗髮精產品之後，第二度一起跟同一家廠商聯合研發新品。兩個月前兩人拍主視覺照前一天半夜，簡沛恩的愛貓發生意外過世，她強打精神快速處理後事，傷心到完全無力開車，隔天一早6點是謝承均當司機接送她，謝承均心疼地說，「她在車上大哭，完全沒有辦法停下來。一收工也大哭，一上車又繼續哭」。

談及愛貓，簡沛恩仍眼眶泛紅，透露失去愛貓這兩個月，每次一想到還是會哭慘。她養3隻貓咪，透露只有這隻最黏人，會睡在她胸口，還會叫她起床，但也因此愛貓走了後，她每天睡前、醒來都會觸景傷情大哭一回。因感受到生命太無常，人生前半場都在工作、沒有停下來過的她，開始思考調整未來生活步調，「餐飲是我的主業，未來營運管理不是我在負責，會交給年輕人去做，我只負責大方向資源整合。聯合研發保健食品則是副業，我主要是確認品質跟所有成分都安全，之後可以空出更多時間做想做的，至於拍戲，就當興趣。所以現在常跟朋友相約吃吃喝喝，變得很好約。」處女座的她，希望能不要把自己逼太緊。

謝承均研發增進精氣神的保健食品，對於簡沛恩調整生活腳步很有感，他說前幾年休息了兩年沒拍戲，當時算是「被迫休」，因為條件談不攏，「我和沛恩很像，都拍戲10幾年，人生記憶都在片場，偶爾會想說自己在幹嘛。當時1年出國10趟，只有一趟與工作有關，去錄綜藝節目，最後一趟是帶媽媽去日本，事後想想很值得」。

他感嘆8點檔演員都太累，很多人都有累到開車打瞌睡的經驗，平常聊天熱門話題之一就是「開車要怎樣才不會想睡覺」，透露自己曾開車開到睡著開到對向車道，也很常停紅燈時睡著，結果腳一放鬆就推撞前面車子，後來他學乖，真的太想睡覺時，停紅燈時一定會拉起手煞車。後來他發現吃零食、講電話是最能讓他開車不睡著的良方，「所以我常邊開車邊吃乖乖！想睡覺時就吃東西、聽熟悉的音樂」。近期他經紀約簽給張承中（阿中）的影一，很喜歡目前輕鬆拍戲狀態的他，已跟經紀人溝通工作不要接太緊，且絕對不軋戲，要讓他可以休息、打球運動。